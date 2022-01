Esche per cani, il pericolo si espande: segnalazioni anche a Passo Varano

Dopo Brecce Bianche e il Rione Adriatico continua l’allarme legato ai bocconi killer (wurstel con all’interno chiodi nella maggior parte dei casi) destinato ai cani. L’ultima segnalazione datata domenica 16 gennaio, come riportano gli attivisti di Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) Ancona è riferita a Passo Varano e in particolare in via Crocioni, zona già in passato nota per questo tipo di episodi.

La Polizia Locale è stata già informata, ha provveduto alla rimozione e sta proseguendo le indagini su quanto accaduto negli ultimi giorni. Allo stesso tempo, sempre Oipa, ha invitato a fare attenzione ai propri animali in particolare nei pressi alle aiuole.