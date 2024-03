Hotel, residence e appartamenti: Pasqua sold out in riviera (e l'estate promette bene)

ANCONA - Sale del 3% rispetto al 2024 il dato sulle prenotazioni alberghiere di chi sceglie la riviera del Conero per le vacanze estive. Per lo più si tratta di turisti italiani, ma cresce il trend di stranieri coprattutto con tedeschi, olandesi e francesi. Sono i numeri forniti dalla Gest Group: l'azienda amministrata da Eugenio Gallo insieme alla Diadema Srl, gestisce 15 hotel oltre a diversi locali e ristoranti lungo la riviera.

La clientela

«Il trend è buono, nonostante la Pasqua sia arrivata in un periodo più "basso" dell'anno abbiamo registrato il tutto esaurito in ogni struttura del gruppo» ha spiegato Eugenio Gallo. Il gruppo gestisce strutture etrogenee: hotel, residence e appartamenti: «L'analisi dei dati che andiamo a fare prende quindi più target di riferimento» spiega l'imprenditore. Se sono le famiglie a scegliere l'hotel dallo stile tradizionale o la casa vacanza, le coppie "leisure" puntano sulle strutture di fascia più alta con l'obiettivo di scoprire la riviera attraverso i suoi luoghi più attrattivi. Per l'estate, il dato degli hotel risulta in crescita, ma ancora con ampi margini: «Nel caso degli alberghi sono preferiti i soggiorni organizzati non molto tempo prima, mentre per residence e appartamenti c'è più programmazione e quindi abbiamo un dato ben definito e possiamo dire che la tendenza è buona rispetto agli altri anni». Ma cosa chiede il turista in vista dell'estate 2024? «I servizi maggiormente richiesti negli hotel sono per la gran parte relativi alla ristorazione nella struttura, la parte spiaggia e la scoperta del territorio- conclude Gallo- per il target famiglia la domanda punta sul comparto accessorio per i bambini e i ragazzi. Stiamo quindi aumentando la proposta di servizi offerti, per aumentare il soggiorno medio e offrire all'ospite un ventaglio di opportunità sempre più valide e attrattive per vivere la nostra Riviera ».