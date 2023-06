Emozione tra i banchi per la prima prova, i maturandi anconetani raccontano l'Esame di Stato

ANCONA- La prima prova, la meno temuta, è già alle spalle. È iniziato oggi, con il tema di italiano, l’Esame di Stato per oltre 4mila studenti della provincia di Ancona. Un argomento da scegliere tra sette tracce, sei ore di tempo per lo svolgimento. Vocabolari sotto braccio, qualche maturando ha consegnato lo scritto con più di un’ora di anticipo. La scelta per molti è ricaduta sulla traccia C2, ovvero il tema di attualità sull’elogio dell’attesa e whatsapp, che trae spunto da un articolo del giornalista Marco Belpoliti pubblicato su La Repubblica nel 2018. Alcuni tranquilli, altri un po’ più agitati, ma la sensazione è che la prima prova sia andata bene. Abbiamo chiesto ad alcuni maturandi delle scuole anconetane di raccontarci questa giornata. «Penso sia andata bene, ho scelto la traccia C2. Ho trovato difficile la domanda- dice Damiano, 5 Pi Greco Liceo Classico Rinaldini -. Non ho mai avuto problemi con il tema di italiano quindi sono tranquillo anche se mi aspettavo tracce differenti». «È andata abbastanza bene, i temi erano interessanti soprattutto quelli di attualità- commenta Niccolò Rossi, 5E Liceo Scientifico Savoia Benincasa-. Ho scelto la traccia C2, quella sull’attesa. All’inizio ero un po’ agitato, poi mi sono tranquillizzato». Traccia C2 anche per Lara Giardi del Liceo Linguistico Savoia Benincasa. «È andata abbastanza bene, ho fatto il tema di attualità sulla messaggistica istantanea e l’atteggiamento che la società ha verso l’attesa. Ero un po’ agitata, in classe eravamo tutti tranquilli e sereni e i professori, sia interni che esterni, ci hanno messo a nostro agio». «Ero indeciso se scegliere la traccia C2, ma considerato che è stata fatta da molti studenti, ho deciso di fare la B2, il testo argomentativo tratto dal libro di Piero Angela, "Dieci cose che ho imparato", sul progresso e i rischi che può comportare- afferma Lorenzo Lantieri, 5F Liceo delle Scienze Umane Rinaldini-. Le tracce erano collegabili con gli argomenti di storia studiati quest’anno, quindi sono soddisfatto». «È andata bene, ho fatto la traccia C1: la lettera aperta all’ex Ministro Bianchi sull’Esame di Maturità. L’ho scelta perché avevo più argomentazioni, mi sentivo più preparato- spiega Francesco Carboni, 5A modulare Istituto Tecnico Economico Savoia Benincasa-. Anche se non mi aspettavo Moravia, sono soddisfatto delle tracce che sono uscite. Oggi ero abbastanza tranquillo, la seconda prova di economia aziendale mi preoccupa di più».

Domani infatti si svolgerà la temuta seconda prova, sempre ministeriale, inerente le materie di indirizzo. Allo Scientifico c’è matematica, latino al Classico, inglese al Linguistico, scienze umane al Liceo delle Scienze Umane ecc.. Da lunedì 26 poi, via agli orali, forse lo scoglio più difficile da superare. «Oggi è stata sorteggiata la lettera e sono il secondo del primo giorno. L’orale mi preoccupa perché non so quale documento uscirà, da quello poi dovrò fare i vari collegamenti» dice Lorenzo Lantieri mentre pensa già all’esperienza formativa che lo attende al termine degli esami. «Vado in Australia per 10 mesi a studiare inglese e materie giuridiche. Una volta rientrato mi iscriverò all’università, probabilmente a Diritto Internazionale. Mi piacerebbe occuparmi delle relazioni tra Stati, ma staremo a vedere… Qui il futuro è incerto». Dunque, ultimi giorni si studio e ripasso, poi i maturandi potranno godersi le meritate vacanze e ricaricare le pile per iniziare il percorso universitario. «Mi piacerebbe studiare Giurisprudenza a Bologna. Vorrei fare il magistrato, altrimenti impiegherò la laurea per entrare nell’Accademia militare» afferma Damiano. «Appena finiti gli esami con i compagni di classe andiamo in vacanza a Corfù, poi mi aspetta l’Università di Medicina» afferma Niccolò Rossi. «Vorrei entrare a Medicina, mi piacerebbe diventare medico dello sport» dice Francesco Carboni.