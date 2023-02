Confartigianato demaniali, occhi sull'erosione costiera: incontro in programma

ANCONA - L?erosione costiera che interessa in particolare lunghi tratti del litorale tra Montemarciano e Fano e la Direttiva Bolkestein sono al centro di una serie di azioni messe in campo dalla categoria Demaniali di Confartigianato imprese Ancona ? Pesaro e Urbino. Giovedì l?assessore regionale alla Difesa della costa, Stefano Aguzzi, ha preso parte all?assemblea voluta dai balneari fanesi per parlare del fenomeno dell?erosione costiera che si è riproposto con forza con le ultime mareggiate.

Ad essere presenti anche Mauro Mandolini, presidente di Confartigianato Imprese Demaniali, il Vice Sindaco di Fano Cristian Fanesi e tecnici comunali e regionali. Durante l?incontro si è parlato dei progetti predisposti per Fano e delle risorse stanziate che sono insufficienti, però, per provvedere alla manutenzione delle scogliere della zona sud, di Torrette e Ponte Sasso.

L?Assessore Aguzzi ha assicurato il suo impegno ad individuare i fondi per procedere agli interventi anche su questi tratti. L?attenzione si è poi spostata sulla direttiva Bolkestein con la categoria che ha preso atto, con soddisfazione, della proroga fino al 31 dicembre 2024, della messa a gara delle concessioni balneari. ?L'auspicio è, però, che si trovi una soluzione che garantisca il mantenimento delle concessioni in capo agli attuali titolari?.

Per approfondire questa tematica i Demaniali di Confartigianato hanno organizzato un incontro che si terrà lunedì 13 febbraio, alle ore 16.00, nella sala riunioni di Confartigianato Senigallia. Interverranno Mauro Vanni e Mauro Mandolini, rispettivamente presidente nazionale e presidente regionale dei Demaniali Confartigianato e l?intera categoria delle imprese demaniale associate che operano su 10 comuni compresi tra Gabicce e Numana. La categoria conta 150 imprese associate.