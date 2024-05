Colto da malore mentre lavora, inutili i soccorsi: la Vallesina piange la scomparsa di Ernestino Schiavoni

JESI – Lo hanno visto accasciarsi a terra, e nonostante i tentativi di rianimarlo non c’è stato nulla da fare. La Vallesina piange la scomparsa di Ernesto Schiavoni, titolare del supermercato Carrefour, inserito all’interno del centro commerciale Arcobaleno di Jesi, in piazzale Ciabotti. Schiavoni, 69 anni, stava lavorando all’interno del box informazioni quando all’improvviso è stato colto da un malore, davanti agli occhi di clienti e dipendenti.

Immediati i soccorsi (sul posto sono giunti Croce Verde e carabinieri, oltre ad uno dei figli che lavorava con lui nel market), con il personale sanitario che ha subito praticato all’uomo il massaggio cardiaco per cercare di ripristinare il battito, operazione che si è protratta per diverso tempo. Si è anche alzata in volo l’eliambulanza, atterrata nelle vicinanze, ma dopo ripetuti tentativi si è potuto solo constatare il decesso.

“Ernestino”, come era chiamato da tutti, risiedeva a Castelbellino Stazione ma era molto conosciuto in zona, avendo gestito in passato anche il punto vendita “Sì con Te” nella città jesina. Quindi la nuova avventura, cominciata all’inizio del 2020, con l’inaugurazione del supermercato divenuto "Carrefour" all’interno del parco commerciale.