Parco Galassia, lo sfogo della residente «L'erba è talmente alta che supera il mio cane»

ANCONA- Il Parco Galassia, tra via Manzoni e via della Montagnola, è sommerso dalle erbacce. Con il caldo e le piogge delle ultime settimane, le piante infestanti stanno crescendo rigogliose, tanto in altezza quando in larghezza, invadendo buona parte del vialetto. Una situazione certamente non piacevole per quanti vogliono fare una passeggiata nel parco pubblico del quartiere, giocare o portare a spasso il proprio amico a quattro zampe. Una nostra lettrice ci ha segnalato le pessime condizioni dell’area verde. «L’erba è alta più del mio cane che misura mezzo metro. Oltretutto è pieno di spighe pericolosissime per gli animali- spiega Sabrina-. Ho inviato una email al Comune per segnalare le condizioni in cui versa il parco, ma non ho ricevuto nessuna risposta. Passano i giorni, le piante infestanti continuano a crescere e nessuno interviene. Inoltre, l’area cani è completamente abbandonata. L’erba è talmente alta che non si riesce ad entrare».

Come per il Parco Galassia, anche in altri parchi pubblici della città si attende la manutenzione del verde. «Ho visto che alla Cittadella, al Forte Altavilla, al parco Belvedere e in quello degli Ulivi l’erba è stata tagliata perché vengono organizzati eventi e attività - si sfoga la nostra lettrice-. Poi ci sono parchi di serie B, come il Galassia, completamente trascurati nonostante siano molto frequentati».