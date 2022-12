Erap, ancora in stallo la nomina del segretario: lavoratori preoccupati

ANCONA - Da più di cinque mesi i dipendenti di ERAP Marche attendono da parte del Consiglio di Amministrazione la nomina del nuovo Segretario e dei nuovi Responsabili dei Presidi, in conformità alle designazioni operate a luglio dalla Giunta Regione Marche ai sensi della L.R. n. 36/2005. Secondo il segretario regionale Uil Fpl Marche, Mariagrazia Tiritiello, “il grave ritardo, la situazione di stallo operativo che ne è derivata, la forte contrapposizione emersa tra la Giunta regionale e il Consiglio di Amministrazione di ERAP Marche preoccupano profondamente i dipendenti dell’Ente, che non vedono definire l’assetto organizzativo e funzionale dell’Ente, con conseguente difficoltà dell’azione amministrativa”.

Preoccupazione e apprensione, in particolare, secondo il segretario Uil Fpl Marche rispetto a “quanto di recente appreso dalla stampa circa una comunicazione “riservata” del Presidente del Consiglio di Amministrazione di ERAP al Presidente della Regione Marche, che conterrebbe illazioni circa “criticità”, riferibili ai dirigenti designati dalla Giunta, di tale gravità da determinare la Giunta a revocare le designazioni effettuate. Criticità che da un confronto con i dipendenti ritengono siano infondate, in quanto mosse nei confronti della dirigenza di un Ente che negli ultimi anni ha svolto un’azione amministrativa qualificata ed efficiente, grazie alla competenza e all’abnegazione di tutti i dipendenti, conseguendo rilevanti traguardi". "La sfiducia manifestata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nei confronti della dirigenza di ERAP – e dunque dei tanti dipendenti dell’Ente – pregiudica a mio avviso – prosegue Tiritiello- la serenità del lavoro e la conclusione dei tanti procedimenti messi in campo dall’Ente (PNRR, PINQUA, ecobonus e sisma bonus, manutenzione delle SAE ecc. ecc.). Come Uil Fpl Marche chiediamo pertanto, al Presidente e alla Giunta della Regione Marche di adottare, senza ulteriore indugio, i provvedimenti necessari affinché il Consiglio di Amministrazione di ERAP dia corso alle nomine dei dirigenti designati, fugando ogni dubbio circa la loro competenza e onestà. Decisione quanto mai importante per dare a ERAP Marche un nuovo assetto organizzativo che consenta la serena prosecuzione delle attività di grande rilevanza sociale che l’Ente ha sempre svolto con efficienza e tempestività. Così come potrà agevolare anche la chiusura della contrattazione a con il riconoscimento di tutti gli istituti contrattuali a favore di tutti i dipendenti”.