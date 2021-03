Ente Parco del Conero: «Sì alla modifica del regolamento, meno burocrazia»

La seduta del consiglio direttivo svoltasi lo scorso 22 marzo ha segnato un sostanziale punto di svolta per quello che sarà un nuovo approccio alle procedure tecniche dell’Ente

Il consiglio direttivo del Parco del Conero ha dato il via libera alla composizione di unaper l’attuazione di modifiche al regolamento dell’Ente. «Tra i principali obiettivi - si legge nella nota - il raggiungimento di una semplificazione normativa e un maggior coinvolgimento dei Comuni che compongono il direttivo sulle scelte legate al rilascio dei nulla osta. A presiedere la commissione è l’architetto Giacomo Circelli, referente per il Comune di Ancona nel consiglio direttivo del Parco». Mentre l’incarico di redigere la bozza sulle modifiche va all’architettoLudovico Caravaggi, responsabile tecnico del Parco.

La commissione sarà composta dai referenti di ciascun Comune facente parte del consiglio direttivo: «L'architetto Giacomo Circelli per il Comune di Ancona, Roberto Roldi (Comune di Camerano), Marco Piangerelli (Comune di Sirolo) e Mario Paolucci (Comune di Numana). A presiedere la commissione è stato incaricato l’architetto Giacomo Circelli che, in particolare, si occuperà di mettere in costante collegamento gli uffici tecnici dei quattro Comuni e dell’Ente Parco del Conero nella persona dell’architetto Ludovico Caravaggi, responsabile dell’ufficio urbanistica e territorio. L’architetto Circelli si è subito attivato nel coordinare i vari tavoli di lavoro prodigandosi ad avviare i primi incontri tra gli uffici tecnici comunali»

In particolare, gli obiettivi che si intendono raggiungere nella rivisitazione del regolamento del Parco del Conero sono: Semplificazione normativa, snellimento delle procedure, maggiore coinvolgimento dei Comuni nelle procedure di rilascio dei nulla osta, certezza della norma. «A poche settimane dall’ufficiale insediamento del neopresidente Daniele Silvetti - si chiude la nota - e del nuovo consiglio direttivo, il Parco del Conero conferma l’auspicato cambio di passo».