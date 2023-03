Come sfruttare l'energia solare: incontro pubblico al centro Pergoli

FALCONARA - Nuova assemblea pubblica a Falconara sul tema della Comunità energetica solare. Appuntamento mercoledì 29 marzo al Centro Pergoli, in piazza Mazzini, con Con Leonardo Setti, Presidente del Centro per le Comunità solari, già docente di biochimica industriale all’Università di Bologna, in un incontro aperto alla cittadinanza e promosso dall’associazione Falkatraz Onlus con il Comune e la CNA di Falconara Marittima, il Centro per le Comunità solari locali e la Campagna nazionale per il clima fuori dal fossile. Il focus della seconda assemblea “Libera energia in libere comunità” è dedicato ai vantaggi per le piccole e medie imprese che questa nuova proposta già concreta di prossimità di sostenibilità può portare. “Continua il percorso intrapreso lo scorso novembre da parte di un primo gruppo di falconaresi per attivare una comunità energetica, nella versione 'solare', che sta suscitando l’interesse oltreché di privati cittadini e associazioni anche dell’Amministrazione comunale e delle piccole e medie imprese del territorio, per cui ringraziamo la Cna locale”, spiegano gli organizzatori.