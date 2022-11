«Stop alla dipendenza dal fossile», incontro pubblico per capire come

FALCONARA - Un’assemblea pubblica per approfondire il tema delle comunità solari. L’appuntamento è per martedì 29 novembre, alle 21 al Centro Pergoli, in piazza Mazzini, Falconara Marittima. L’incontro è rivolto a singoli cittadini, associazioni ambientaliste e non, rappresentanze di categoria della piccola e media impresa, amministrazioni comunali. “Comunità solari: tra comunità energetiche e autoconsumo collettivo, una proposta concreta sostenibile e di prossimità per liberarsi dalla dipendenza dal fossile e risparmiare sui costi in bolletta" è il titolo dell’iniziativa. Con la partecipazione di Leonardo Setti, presidente del centro per le Comunità Solari, già docente di biochimica industriale all’Università di Bologna e di energie rinnovabili dell’Università di Rimini. A promuovere l’assemblea sono le associazioni Falkatraz Onlus, Campagna Per il clima fuori dal fossile e Centro per le comunità solari Promotori dell’assemblea dal titolo. “Le Comunità energetiche e di autoconsumo collettivo sono strumenti innovativi, efficaci, fattibili per agire un'autentica transizione ecologica e difendersi dalla crisi energetica e dal caro bollette – spiegano gli organizzatori – La proposta della comunità solare è un'esperienza pionieristica attiva da oltre un decennio a livello comunale ed ora in rapida espansione, che ha anticipato e ispirato la recente legislazione nazionale in materia di comunità energetiche rinnovabili: un sistema orizzontale e decentrato, dove l'energia è il prodotto della microgenerazione diffusa dal territorio e di un'economia di prossimità”

Il Centro per le comunità solari locali, rappresentato nell’assemblea da Leonardo Setti, è un progetto nato dall’università di Bologna nel 2010 e diventato la prima piattaforma nazionale di autoconsumo collettivo. L’obiettivo del network è contrastare il cambiamento climatico in corso e eliminare le disuguaglianze generate dai combustibili fossili.