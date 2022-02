Energia elettrica sospesa, il Comune avverte: quando si prevedono i possibili disagi

FALCONARA - Il Comune avverte: «Possibili disagi domani negli uffici di Palazzo Bianchi per sospensione dell'energia elettrica da parte del gestore 'e-distribuzione'». Nella giornata di domani 28 febbraio, sarà «temporaneamente sospesa l'erogazione dell'elettricità anche a Palazzo Bianchi, per la necessità di eseguire lavori sugli impianti».

I distacchi saranno di durata limitata e potrebbero coinvolgere gli uffici che hanno sede in piazza del Municipio (Polizia locale, Cultura, Servizi sociali, Scuola, Sport). Conclude la nota telegram del Comune: «Ci scusiamo sin d'ora con gli utenti per eventuali disagi, che non dipendono dalla volontà del Comune».