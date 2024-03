Enac, offerta Sky Alps per rotte da Ancona per Fiumicino e Linate

L'Enac ha ricevuto un’offerta, dal vettore Sky Alps, per l'affidamento delle rotte in regime di oneri di servizio pubblico per le sole rotte da Ancona per Roma Fiumicino e Milano Linate e viceversa per la copertura dei servizi aerei per un periodo che va da 45 giorni a massimo 7 mesi.

L'Ente Nazionale per l’aviazione civile, si legge in un comunicato, a seguito della comunicazione di recesso del vettore Aeroitalia che si era aggiudicato il servizio per tre anni a partire da ottobre 2023, per garantire la continuità territoriale e il diritto alla mobilità dei cittadini della Regione Marche, ha pubblicato una "manifestazione di interesse" per l'affidamento d'urgenza dei collegamenti, nelle more di indizione di una nuova gara.

Le offerte per la partecipazione a questa procedura sono scadute oggi, ed è pervenuta l’offerta del vettore Sky Alps per le sole rotte Ancona-Fiumicino e Ancona-Linate e viceversa. L'Enac valuterà l'offerta pervenuta riunendo la Commissione appositamente costituita già oggi.