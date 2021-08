L'anconetana Emma Calì ha vinto la finale regionale del concorso di bellezza sul “Balcone”

CINGOLI, 19 agosto 2021 – L’anconetana Emma Calì conquista Cingoli e vince la fascia di Miss Sorriso Marche 2021 nella quinta finale regionale di Miss Italia di Patrizia Mirigliani. La 18enne dorica si è conquistata l’accesso alle pre-finali nazionali superando la concorrenza di altre 16 ragazze nell’evento di ieri sera, mercoledì 18 agosto, alla pista di pattinaggio di Viale Valentini. La tappa cingolana del concorso di bellezza è stata organizzata dalla Regione Marche e dall’agenzia “Pai” con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Pro Loco.

Le miss

Emma Calì è nata nel 2003 e vive ad Ancona: già nel 2019 era stata scelta a Fano come Miss Blumare, quando aveva appena 16 anni. Con la vittoria della fascia di Miss Sorriso Marche, l’anconetana ha strappato il pass per le pre finali nazionali. A Cingoli ieri era presente anche la 19enne di Marotta Alice Peter, la quale ha conquistato il titolo di Miss Cinema Marche martedì scorso 17 agosto a Numana. Tra le altre 16 candidate c’erano diverse ragazze della provincia di Ancona e della Vallesina, ovvero la 19enne Veronica Ceccarelli da Monte San Vito, la ventenne Nicole Badiali di Barbara, la 19enne jesina Sara Montali (tifosa della Lazio in cui Roberto Mancini ha vinto lo scudetto da giocatore, ndr), la 22enne Manuela Borghetti di Ancona, la 19enne dorica Milena Masci (aspirante giornalista sportiva e tifosa della Roma, ndr), la 21enne Francesca Agostinelli da Genga, la 19enne Nadia Baleani di Castelfidardo e la 18enne Sofia Lou Straccini da Sassoferrato.