Più che dimezzati i contagi, -70% di persone in isolamento: l'emergenza Covid a Falconara

FALCONARA - Sono più che dimezzati i contagi nel territorio comunale rispetto al primo dicembre: alla data di oggi sono 48 le persone residenti a Falconara risultate positive (il primo dicembre erano 112). Si è ridotto di quasi il 70 per cento il numero delle persone in isolamento, che oggi sono 86 contro le 252 del primo dicembre. Nessun contagio si registra nelle strutture residenziali Gerundini, Visintini e Bignamini. Anche il centro diurno Sì e il Coser di via Roma sono a quota zero contagi. Quanto alle scuole, nessuna classe si trova in quarantena nei tre istituti comprensivi Falconara Centro, Sanzio e Ferraris.

«Sono dati molto incoraggianti – dice il sindaco Stefania Signorini – che confermano un trend in discesa iniziato già il mese scorso. Questo non deve indurci ad abbassare la guardia: rispettiamo sempre le distanze di sicurezza, evitiamo gli assembramenti e indossiamo la mascherina, mantenendo il senso di responsabilità ci ha permesso di ridurre i contagi nel nostro territorio nelle ultime settimane. Questo periodo che ci porta verso il Natale viviamolo nel pieno rispetto delle regole, a tutela di noi stessi e della comunità».