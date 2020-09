Elisoccorso no-stop, gli angeli del 118 in cielo H24: scatta il volo by night

Via al servizio di elisoccorso notturno. Da stasera l’elicottero del 118 si alzerà in volo dalla base di Fabriano anche dopo le 20. Il percorso, durato tre anni, è arrivato finalmente al termine.

Il servizio doveva scattare il 2 settembre, ma per problemi burocratici hanno richiesto più tempo le autorizzazioni dell’Enac per l’utilizzo di 7 piazzole adatte all’atterraggio notturno: Pesaro, Pergola, Mercatello sul Metauro, Cagli, Camerino, Macerata e San Severino, a cui si aggiungono la base di Fabriano e l’aeroporto di Falconara, utilizzato pro tempore dai due elicotteri del 118 in attesa che vengano completati i lavori di adeguamento dell’elisuperficie di Torrette, pronta a novembre. Altre piazzole verranno autorizzate nelle prossime settimane: da contratto dovranno essere 27 nel territorio regionale.

Il servizio sarà curato dalla multinazionale Babckock: in base al contratto da 52,5 milioni per 7 anni, i visori notturni per i piloti dovranno essere distribuiti dall’azienda entro 90 giorni dall’attivazione del servizio che, dunque, solo da metà dicembre prevederà l’atterraggio in siti diversi dalle piazzole illuminate e autorizzate dall’Enac, come i campi sportivi. «Finalmente possiamo attivare l’elisoccorso notturno che, quando sarà a regime, farà delle Marche una regione ancor più sicura - commenta il dottor Germano Rocchi, responsabile del servizio -. Il volo notturno, consequenziale alla realizzazione del Trauma Center a Torrette, è fondamentale per accorciare i tempi dell’emergenza e raggiungere ogni località, anche le più impervie, al massimo in 25 minuti».

