Elezioni delle rappresentanze sindacali, la Uil vince in Raffineria e raddoppia i delegati in Fincantieri

La Uil manifesta la proprio soddisfazione per i risultati ottenuti tra Fincantieri e Raffineria Api, i maggiori siti industriali del golfo dorico dove i lavoratori dei settori chimico e metalmeccanico hanno votato i loro rappresentanti sindacali e i responsabili della sicurezza. La Uiltec è risultata essere il primo sindacato del petrolchimico falconarese dove ha conseguito 121 preferenze su 317 votanti ed eletto 4 rsu: Massimiliano Cingolani, Roberto Mengarelli, Nicola Bufano e Roberto Dalessio. «Una grande soddisfazione che attesta il buon lavoro che tutto il gruppo Uiltec sta realizzando sul territorio», ha commentato Manuel Broglia, segretario generale della Uiltec Marche.

Alla Fincantieri la Uilm raddoppia il numero di delegati, da uno a 2, al riconfermato Francesco Santarcangelo, tra gli operai si affianca Eddie Mercanti, eletto rsu nel collegio impiegatizio. La Uilm elegge anche 1 rls. «La segreteria provinciale - ha detto Vincenzo Gentilucci, segretario generale della Uilm Ancona - ringrazia tutti i lavoratori che ci hanno dato la preferenza e in particolare il bel gruppo di attivisti in lista e fuori lista che ci permettono di far crescere la nostra organizzazione in modo da essere più incisivi nel tutelare i lavoratori del cantiere di Ancona».

«L’alta partecipazione al voto dei lavoratori - commenta la segretaria generale della Uil Marche, Claudia Mazzucchelli - è una dimostrazione di democrazia reale e partecipata. Un segnale importante che decreta di fatto, la necessità di essere rappresentati dal sindacato. Il bisogno di avere un interlocutore sempre presente, con cui parlare dei piccoli, grandi problemi e che riesca, anche grazie alla forza dell’Organizzazione, a trasformare disagi e rivendicazioni in lotte forti e, poi, in risultati concreti, in conquiste fondamentali di progresso e cambiamento».