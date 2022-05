Eleonora e Matteo, i poliziotti che da sei mesi vegliano su commercianti e studenti

ANCONA - Continua l’attività di prossimità svolta dalla Polizia di Stato in favore della comunità anconetana. «Il servizio - fa sapere la questura - ormai da mesi viene realizzato prioritariamente dai poliziotti di prossimità, Eleonora e Matteo, che hanno il compito di pattugliare a piedi le varie zone del capoluogo dorico, prendendo contatti anche con i titolari degli esercizi pubblici, per raccogliere eventuali segnalazioni o problematiche. I cittadini e gli esercenti fin da subito si sono mostrati entusiasti di questo servizio, vedendo nei poiliziotti di prossimità un vero e proprio punto di riferimento».

Ancora fanno sapere dalla questura che «tutte le segnalazioni raccolte, poi, concernenti in particolare questioni di sicurezza urbana, sono state girate agli Uffici competenti per gli eventuali approfondimenti. L’attività di prossimità, inoltre, continua ad essere svolta anche nei confronti degli istituti scolastici, dalle elementari fino alle superiori. Ogni mattina, infatti, i poliziotti monitorano l’ingresso e l’uscita degli studenti nelle scuole, individuate a rotazione, al fine di far percepire ai ragazzi ed agli insegnanti, studenti e dirigenti scolastici, la vicinanza della polizia e controllare che non si verifichino episodi di illegalità, concernenti il fenomeno del bullismo, speccio e altri fenomeni che destano allarme nella comunità».

I poliziotti di prossimità sono costantemente coadiuvati dagli operatori della Squadra Cinofili, «che da mesi sono in prima linea anche per quanto riguarda i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura con specifico riferimento alle zone del centro cittadino e del Piano. Ma ricordiamo il monitoraggio anche di centri commerciali, chiese, oratori e parchi».