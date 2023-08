"Educational Tour" 2023, l'iniziativa per 13 giovani discendenti di marchigiani residenti all'estero

“Educational Tour” 2023 per 13 giovani discendenti di marchigiani residenti all’estero. Un appuntamento che si rinnova, così come previsto nel Piano Annuale della Giunta per gli interventi a favore degli emigrati e che questa volta viene ospitato presso la Scuola Campus “Le Magnolie” di Castelraimondo fino al prossimo 19 agosto. Per i ragazzi anche una visita nell’ Aula di Palazzo Leopardi e un incontro, prima dell’inizio dei lavori del Consiglio regionale, con i Presidenti dell’Assemblea legislativa, Dino Latini e della Commissione Affari Istituzionali, Renzo Marinelli, che hanno illustrato i tratti salienti dell’attività istituzionale e fornito una panoramica complessiva, a partire dalla normativa vigente, sugli interventi della Regione a favore dei marchigiani all’estero. Si sono anche soffermati sui “valori della marchigianità, che tanti piccoli centri – è stato sottolineato - possono rappresentare al meglio, conservando un patrimonio di storia, cultura e tradizioni".

I ragazzi (provenienti da Argentina, Canada, Uruguay e Brasile) hanno poi assistito ad una prima parte dei lavori dell’Assemblea. Nei prossimi giorni visiteranno diverse città delle Marche ed avranno la possibilità di frequentare un corso d’italiano. Per il loro incontro a Palazzo Leopardi sono stati accompagnati da Franco Nicoletti Presidente del Consiglio dei marchigiani all’estero; Marina Marozzi, consigliere del Comitato esecutivo; Pierpaolo Casoni direttore della Scuola Campus “Le Magnolie” e Frida Paolella responsabile di settore per la Regione.