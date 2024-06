Educare alla gentilezza: mercoledì in Comune il focus organizzato da Inner Wheel Club Ancona

ANCONA - Saranno presentati mercoledì 26 giugno alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Ancona, i risultati del laboratorio di addestramento alla comunicazione gentile organizzato da Inner Wheel Club di Ancona Riviera del Conero. Il convegno, rivolto soprattutto a insegnanti, genitori, studenti, personale ospedaliero e psicologi, si dividerà in due momenti principali: la prima parte consiste in un focus su ‘Educare alla gentilezza con lo Scent Game’, ovvero quella particolare tecnica di addestramento del cane capace di trasformare le sue abilità olfattive in un vero e proprio gioco, mentre la seconda parte si concentra sul ‘Laboratorio di addestramento alla comunicazione gentile’. «Non posso che accogliere volentieri eventi capaci di connettere in maniera così pragmatica la tutela degli animali e la gentilezza, tema da non trascurare per una sana convivenza nella nostra società - commenta l’assessore alla Tutela degli animali, alle Pari opportunità e alla Famiglia Orlanda Latini-. Ringrazio per questo l’associazione Inner Wheel Club Ancona Riviera del Conero, nella persona della Presidente Romana Montemarani, per la lungimiranza e la sensibilità messe in campo attraverso questa iniziativa, che spero venga riproposta nel tempo per la sua validità sociale».

A fare le veci dell’Amministrazione Comunale anche l’assessore alle Politiche Educative Antonella Andreoli, che sottolinea come «sia sempre importante coinvolgere il mondo scolastico per progetti formativi ed educativi come quello sul tema della gentilezza che verrà presentato mercoledì pomeriggio». Durante l’incontro sono previsti anche gli interventi della consigliera Comunale Carla Mazzanti (veterinaria di professione che recentemente ha proposto una mozione sul rapporto uomo-cane, votata all’unanimità in Consiglio Comunale), della presidente dell’Ordine degli Psicologi delle Marche Katia Marilungo, della psicologa psicoterapeuta e conversazionalista Patrizia Vetuli, dell’educatore cinofilo e criminologo forense Aldo Violet, dello psicologo psicoterapeuta Michele Vitali ed infine della docente e counselor Serena Cesaroni. Organizzato dalla presidente dell’Inner Wheel Club di Ancona Riviera del Conero Romana Montemarani, il convegno è patrocinato dal Comune di Ancona e dall’Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili. La cittadinanza è invitata a partecipare all’evento.