Adeguamento sismico, manutenzione ed efficientamento energetico, le scuole pronte al restyling

FALCONARA- Le palestre dell'istituto scolastico comprensivo falconarese Cambi-Serrani saranno rinnovate, ristrutturate e messe a norma grazie ad uno specifico finanziamento di 760mila euro ottenuto dalla Provincia. A dare l’annuncio è stato il sindaco di Falconara Stefania Signorini, anche dirigente dello stesso istituto scolastico.

Dopo aver ottenuto il finanziamento per la realizzazione del nuovo plesso dell'istituto superiore Savoia-Benincasa, la Provincia di Ancona si è così aggiudicata un altro bando del Pnrr destinato alle scuole. La natura degli interventi riguarda il miglioramento sismico, l’efficientamento energetico e la manutenzione straordinaria. Sullo slancio anche altre scuole falconaresi stanno per essere sottoposte ad opere di restyling.

E’ il caso, ad esempio, della scuola materna di Falconara Alta che sarà adeguata sotto il piano dell’adeguamento sismico del plesso scolastico di via Andrea Costa (si prevede anche la demolizione e la ricostruzione di parte dell’edificio). L'investimento complessivo per l'opera pubblica è di 860mila euro e comprende anche interventi per migliorare l'efficienza energetica della struttura, il rifacimento di tutti gli impianti e la ristrutturazione del cortile. Stessa sorte per la scuola Da Vinci di Castelferretti che verrà ristrutturata nella porzione di immobile più recente che sarà in grado di ospitare dieci aule, sei laboratori, uno spazio comune e una palestra. Tutto questo distribuito su tre livelli.