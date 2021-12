Potere al Popolo lancia il confronto pubblico sulla transizione ecologica

Venerdì 3 dicembre a Falconara, Potere al Popolo Marche discuterà di Transizione Ecologica, Lavoro e PNRR alla presenza della coordinatrice nazionale Ilaria Boni Burini.

A partire dal lavoro di analisi del tavolo ambiente nazionale sull’impatto del PNRR a livello occupazionale e di tutela e gestione del territorio, si affronterà l’inevitabile, quanto mai necessario, scenario della transizione ecologica dal punto di vista anche delle lavoratrici e dei lavoratori a rischio di licenziamento e demansionamento, oltre che della salute di tutte e tutti.

«Il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) varato dal governo Draghi ha come finalità il rafforzamento di un modello di sviluppo che ci ha portato all’attuale crisi socio-economica ed ambientale, ed è quindi palesemente in contrasto con il benessere delle popolazioni» scrive Potere al Popolo in una nota.

«Gran parte del piano è infatti dedicato alla realizzazione di nuove opere e alla digitalizzazione, mentre la tutela dell’ambiente risulta marginale- continua la nota- Il PNRR non risolve nessuna delle grandi questioni che affliggono il nostro paese, ma adotta ancora una volta la strategia di "drogare" a breve termine il sistema economico per favorire il profitto delle grandi imprese e della finanza.

Un PNRR perciò disastroso, che aumenterà il PIL e peggiorerà sia l'indebitamento che la bilancia dei pagamenti, senza avviare nessun processo serio di transizione energetica. Il cambiamento climatico e la crisi ambientale globale richiedono invece risposte radicali e pianificate, a partire da una visione integrata di economia, diritti sociali e protezione dell'ambiente. Per discutere di una visiona alternativa Potere Al Popolo invita tutti i soggetti interessati ad un confronto venerdì 3 Dicembre alle 17.30 presso il centro Pergoli di Falconara Marittima».