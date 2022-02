Lavori al duomo, come cambia l'interno della cattedrale di san Ciriaco

ANCONA - Lavori al Duomo, l’Arcidiocesi di Ancona-Osimo fa il punto sugli interventi. Il 13 luglio 2021 è stata comunicata la concessione da parte della Soprintendenza a procedere con il retyiling.

Il progetto

Il progetto prevede:

L’arretramento del presbiterio del 2007 di alcuni metri, con il posizionamento dello stesso ambone e della stessa cattedra così come erano collocati precedentemente.

La rimozione dell’altare del 2007 con la collocazione della parte della facciata in un luogo interno alla cattedrale, come indica la soprintendenza.

L’abbassamento dell’altare del 1730 con l’eliminazione dei tre gradini, di cui il primo posto a filo di pavimento per conservarne la memoria storica, lo spostamento della bretella superiore in un luogo della cattedrale che indica la soprintendenza.

La progettazione segue tre direttrici: l’altare è uno ed è il punto centrale della cattedrale dove tutto deve convergere. I presbiteri hanno uno spazio a loro dedicato nella parte retrostante l’altare, nel coro ligneo e nella parte laterale. L’altare del 1730 smontato, viene rimontato integralmente con gli stessi pezzi e gli stessi marmi, nello stesso posto, su cui verrà celebrata l’eucaristia come è avvenuto dal 1730 fino al Concilio Ecumenico Vaticano II.

L’altare

Tra altare, ambone e presbiterio non ci sono più barriere e gradini, perché posti sullo stesso piano. La bretella superiore dell’altare viene collocata, come memoria storica, all’interno della cattedrale come indica la soprintendenza. Per cui tutto viene recuperato come memoria e nulla va perso. Viene recuperata integralmente la bellezza e la funzionalità del coro ligneo del seicento-settecento e “restituito” alla cattedrale il suggestivo spazio liturgico dell’abside.

Altri lavori

Si sono resi necessari i lavori al tetto dell’abside della navata centrale per le continue infiltrazioni di acqua. E’ stato necessario rimuovere tutte le tegole, fare il nuovo manto di copertura, sistemare le scossaline, i canali. É stato necessario spicconare gran parte dell’intonaco sulla parete esterna nord-est e rifarlo. E’ stato risistemato anche parte dell’intonaco interno dell’abside dell’altare maggiore con relativa tinteggiatura. Il sisma del 2016 aveva provocato lesioni all’abside dell’altare della Regina di tutti i Santi. E’ stato necessario un sostanzioso intervento sia all’esterno che all’interno per fare un consolidamento e mettere in sicurezza.

La cripta detta delle lacrime, sotto l’altare del Crocifisso, presentava infiltrazioni di acqua e umidità. E’ stata stonacata, bonificata, intonacata nuovamente e tinteggiata. Per poter accedere alla cripta è stata realizzata anche una scala in ferro in modo che si ha un punto di entrata e un altro di uscita. Verranno collocati nella cripta due memorie importanti quella di S. Stefano e dell’apostolo Giacomo il minore. Vengono sostituiti i vetri del rosone centrale in quanto alcuni pezzi vennero rotti e altri lesionati dalla grandine di qualche anno fa.

La cattedrale verrà dotata di nuovi corpi illuminanti a led, che sostituiranno gli attuali, per avere una luce uniforme e che illumini anche le parti che erano al buio e anche per il risparmio energetico.

I tempi

Per gli inizi di aprile tutti i lavori dovrebbero essere completati, in modo che per Pasqua la cattedrale sarà nella sua piena funzionalità.