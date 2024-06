"Due porti, due storie e due città": prosegue lo scambio bilaterale tra Ancona e Malaga

ANCONA – Nuovo incontro bilaterale tra il Comune di Ancona e la Municipalità di Malaga, che nella giornata odierna e in quella di domani, 6 giugno, restituisce la visita effettuata dagli amministratori del Comune di Ancona qualche settimana fa. Ancona e Malaga sono partner con il capoluogo dorico del progetto “Due porti, due storie, due città” finanziato da fondi europei nell'ambito della European Urban Initiative (EUI)- bando “City-to-City Exchanges”. Montserrata Blanco Nieto, a capo del Servizio programmi Europei del Comune di Malaga e Alberto Ruiz Carmena. Architetto del Servizio, sono stati ricevuti a Palazzo degli Anziani da un rappresentante della Giunta comunale, che ha manifestato forte apprezzamento per la collaborazione in atto tra due realtà le quali - oltre a condividere nel percorso storico l'imponente figura dell'imperatore Traiano, nato nella attuale Andalusia - hanno diversi elementi comuni, in particolare il porto, il centro storico e tutte le attività connesse al mare, al patrimonio storico-artistico e quindi al turismo.

L' obiettivo degli scambi - è stato ricordato in apertura del summit - è quello di promuovere la condivisione di conoscenze, esperienze e best practices per affrontare le sfide urbane e promuovere soluzioni innovative e strategie di sviluppo urbano sostenibile. Lo scambio con Malaga - peer city (tutor) - che sta realizzando da anni un'interessante percorso di rigenerazione urbana in chiave turistico-culturale ed economico, particolarmente in area portuale, si configura inequivocabilmente come una importante opportunità di crescita: la sfida è quella di valorizzare la storia del Porto Antico, i percorsi che lo connettono alla città, le architetture presenti- in primis la Mole- coinvolgendo istituzioni e stakeholders, un modello applicato con successo nella municipalità partner del bilaterale.

Ai funzionari di Malaga il dirigente comunale dell'Urbanistica-Edilizia Pubblica ,Porto e Mobilità, architetto Claudio Centanni ha illustrato l'itinerario che percorreranno nella giornata odierna e in quella di domani, e che interessa i principali snodi del Porto Antico e del waterfront (le parti romana e medievale) dove l'Amministrazione ha concentrato i suoi progetti di rigenerazione urbana in connessione con il resto del centro storico, della città “moderna”, delle Mole Vanvitelliana – monumento centrale nella identità cittadina con un' area di ben 22.000 metri quadrati- e del contiguo porto turistico di Marina Dorica, passando attraverso lo storico quartiere degli Archi, anch'esso oggetto di rigenerazione. Trasversale tra i due poli- ha spiegato- l'attività cantieristica centrale, Finacantieri, e quella “minore” della nautica di lusso.

Nel percorso di visita e di confronto tra le due città non mancano il sito unico nel suo genere delle Grotte del Passetto e il Parco del Cardeto con i suoi particolari manufatti, alcuni riqualificati, altri in via di trasformazione. Inoltre Portonovo, con il progetto di riqualificazione dell'area ex Mutilatini e la ciclovia da poco inaugurata; il lungomare Nord e il Parco Belvedere, altro polo strategico sulla ex area in frana. Una ampia finestra sarà dedicata domani al porto “che ha tre vocazioni: merci, traghetti e crociere, con un movimento annuale di circa 1un milione e 200mila passeggeri”. Ad incontrare i partner ispanici sarà il Presidente dell'Authority, Vincenzo Garofalo. Il quadro del Turismo (Ancona Tourism) è stato fornito dal funzionario del Servizio Turismo e Cultura, Sergio Sparapani, esperto conoscitore della storia di Ancona, che accompagna la delegazione lungo il percorso stabilito, lungo il quale si confronteranno con amministratori, tecnici e operatori dei diversi ambiti.