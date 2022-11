Finisce fuori strada con l'auto, era sotto l'effeto di droga: maxi multa e ritiro della patente

FALCONARA - È finito fuori strada con la sua utilitaria e quando sono intervenuti gli agenti della polizia locale hanno scoperto che guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Oltre ai danni subiti con l'incidente, si è visto ritirare la patente e dovrà pagare una ammenda fino a 6mila euro lo jesino di 52anni protagonista del sinistro, che è stato per questo denunciato alla Procura. L'incidente è accaduto venerdì sera in via Foscolo: quando gli operatori della polizia locale hanno visto che l'uomo non era completamente lucido lo hanno accompagnato al pronto soccorso di Torrette e le analisi hanno evidenziato l'uso di stupefacenti. L'utilitaria è stata perquisita ed è stata individuata una piccola quantità di altro stupefacente che è stata sequestrata. Il 52enne jesino è stato anche segnalato alla Prefettura. L'episodio è avvenuto mentre le pattuglie della polizia locale di Falconara erano impegnate nei consueti controlli sulla sicurezza stradale, avviati l'anno scorso per sanzionare comportamenti scorretti alla guida.

Nella serata di venerdì, nell'ambito della attività portata avanti nei due posti di controllo di Villanova e Castelferretti, è stato individuato un altro automobilista che guidava in stato di ebbrezza alcolica. Per l'uomo, un 42enne di Ancona, è scattata una sanzione amministrativa di 543 euro. La patente è stata sospesa. Oltre che a sanzionare le irregolarità alla guida, l'intensificazione dei controlli, estesi periodicamente anche alle ore serali, avviato circa un anno fa dal Comando falconarese ha l'obiettivo di prevenire i rischi per tutti gli utenti della strada legati alla presenza di automobilisti che compiono gravi violazioni al codice della strada, mettendo in pericolo l'incolumità pubblica.