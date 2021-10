Stadio Dorico, entro fine anno i bandi per la gradinata: c’è la conferma di Guidotti

Proseguono spediti i lavori allo stadio Dorico con il restyling all’impianto del Viale della Vittoria che si avvia verso la prosecuzione del secondo step, quello riguardante la tribuna coperta (all’inglese, ribassata e con 868 posti), previsto per l’autunno del 2022. La conferma è arrivata dallo stesso assessore allo sport Andrea Guidotti: «I lavori stanno andando bene, al momento penso proprio che per la tribuna riusciremo a rispettare la tabella di marcia con il nuovo settore che sarà pronto per l’autunno del 2022».

Allo stesso tempo l’assessore ha parlato anche dell’abbattimento della gradinata scoperta, individuando una road map anche per quest’ulteriore step: «Entro la fine dell’anno contiamo di far uscire sia il bando per l’abbattimento della gradinata coperta sia quello per la costruzione e realizzazione dei due campi da tennis e uno da padel che la sostituiranno in superfice. Se tutto va bene per metà 2022 potremo esserci con questi passaggi».