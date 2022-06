Croce Gialla, nuove polo in arrivo: l’omaggio del presidente Marco Gnocchini

ANCONA- «In questi due anni ho avuto modo di vedere da vicino con quanto spirito di sacrificio i ragazzi della Croce Gialla portano avanti la loro attività di volontariato. Anni difficili dove il mondo intero si è ritrovato a fare i conti con questa pandemia ma nonostante tutti questi ragazzi non si sono tirati indietro di un centimetro. Avrei voluto ringraziarli uno ad uno per quello che hanno fatto e per quello che stanno facendo ma la cosa era impossibile e allora nel mio piccolo ho deciso di donare delle polo estive con il logo della Croce Gialla. E’ stata una donazione fatta con il cuore nei confronti di chi ogni giorno si mette al servizio del prossimo».

Con queste parole semplici ma cariche di significato Marco Gnocchini presidente della Estra Prometeo nella giornata di ieri ha provveduto alla consegna di una partita di polo con il logo della Croce Gialla sul petto. Una iniziativa a titolo strettamente personale. A fare gli onori di casa e a ringraziare per il gesto il direttore di sede della Croce Gialla di Ancona Sauro Giovagnoli oltre ade alcuni volontari presenti in sede.