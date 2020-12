«Se qualcuno muore, pazienza», Acquaroli difende Guzzini: «Non è il suo pensiero»

«Conosco Domenico Guzzini e sono certo che quella di ieri sia un'affermazione infelice, un errore non voluto che non rappresenta il suo pensiero e che non volesse dire quanto poi affermato. A riprova di questo è arrivato il suo chiarimento oltre che le sue scuse». Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, commenta le polemiche nate intorno alle parole del presidente di Confindustria Macerata Domenico Guzzini pronunciate ieri nel corso del Forum "Made for Italy".

Il numero uno degli industriali maceratesi parlando di possibili nuove restrizioni in arrivo a causa dell'emergenza Coronavirus aveva detto «stanno pensando di stringere ulteriormente ed io penso che le persone sono stanche di questa situazione e vorrebbero venirne fuori, anche se qualcuno morirà pazienza». Dichiarazioni infelici di cui si è scusato oggi dicendosi «molto addolorato per un'affermazione sbagliata che non raffigura il mio pensiero». Prima della retromarcia di Guzzini però la sottosegretaria allo Sviluppo economico, Alessia Morani (Pd), aveva parlato di «affermazioni agghiaccianti», mentre la consigliera regionale Anna Casini (Pd) si augurava «che i vertici nazionali chiedano le dimissioni di chi ha messo in imbarazzo non solo l'associazione ma l'intera regione».