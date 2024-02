ANCONA - All'Università Politecnica delle Marche arrivano i Tampon box, distributori gratuiti di assorbenti. "Free without Fee" è lo slogan del progetto avviato da una proposta del Consiglio studentesco accolto e sostenuto dai vertici dell'Ateneo. Sono state installate sette Tampon box, nei tre poli di Ancona. Alla realizzazione e comunicazione del progetto hanno partecipato studenti e studentesse delle associazioni Esn Ancona, Jepa e Gulliver. Il progetto vuole offrire un sostegno economico, con un servizio gratuito, evidenziare tematiche legate a sostenibilità ambientale e sociale e inclusione. Verranno organizzati, inoltre, seminari e incontri di approfondimento su diverse tematiche legate alle Pari Opportunità, alla salute e all'alimentazione.

"L'Ateneo ha sempre creduto nell'esigenza di creare una comunità sana e coesa, riconoscendo e implementando i diritti di tutto il corpo studentesco- afferma il rettore Gian Luca Gregori- e costruendo dinamiche di lavoro sempre più condivise e partecipate. Il progetto Tampon box rientra nei valori del nostro Ateneo come quelli dell'inclusività, del rispetto delle pari opportunità e della sostenibilità ambientale ma anche economica e sociale". Per il direttore generale Alessandro Iacopini, "il sostegno al progetto Tampon box è un impegno concreto nella direzione del mutualismo, dell'ascolto attivo e della sensibilizzazione contro ogni discriminazione e ogni tabù, per promuovere una sempre maggiore valorizzazione della Persona".

Camilla Mazzoli, referente di Ateneo per le Pari Opportunità conclude: "Credo che questa iniziativa rappresenti per il nostro Ateneo un segnale di grande inclusione, libertà e solidarietà. Le Tampon box sono inoltre per studentesse e studenti dell'Università Politecnica delle Marche una buona occasione di responsabilità e consapevolezza".