Da Ancona a Via Teulada: i Distillato Beat ospiti su Rai 2 a "...E Viva il videobox" di Fiorello

Una passerella importante, in una location storica come gli studi Rai di Via Teulada, ed un esibizione la quale gratifica quella qualità e quella passione che contraddistingue il loro percorso musicale. Un riconoscimento importante, quello tributato ai Distillato Beat, band anconetana che è stata protagonista della puntata del 18 gennaio di “E Viva il Videobox”. Nato come spin off di Viva Radio 2, fortunata trasmissione condotta da Fiorello, è divenuto in breve tempo un programma a caccia di talenti nella penisola e che raggruppa esibizioni di cantanti, barzellettieri, prestigiatori e performer di ogni genere per valorizzarne il talento.

«Un’esperienza davvero emozionante – spiega Michele Costantini, batterista del gruppo – nata davvero per caso: eravamo a conoscenza del casting online che era stato fatto per partecipare alla trasmissione, ed abbiamo mandato a Roma un paio di video estratti da alcuni nostri live. Così, ci hanno chiamato e siamo partiti, lo scorso 21 dicembre: si è svolto tutto in una mattinata, durante la quale abbiamo registrato tre, quattro contenuti tra cui il brano “Datemi un martello” che faceva parte di un medley che avevamo preparato, uno sketch improvvisato con un comico romano ma anche un brano il cui testo è stato composto lì al momento, solo voce, sulle note di “Tintarella di Luna” ed inerente alla trasmissione. C’era molta curiosità da parte nostra per vedere come si muoveva una macchina organizzativa così imponente come quella della Rai di Roma, ed è stata una giornata che ci ha lasciato tanta soddisfazione per aver portato la nostra musica in un contesto così importante, ed in una striscia televisiva che è legata ad un personaggio come Fiorello».

L'esibizione della band anconetana a "E Viva il Videobox" | VIDEO

In attività da tre anni, i Distillato Beat hanno una line up composta da Lorenzo Serini alla chitarra, Francesco Pisa al basso, Michele alla batteria ed Elena Solazzi alla voce. Musica anni 60-70 italiana nel loro repertorio abituale, ed un’attività live che prende forma a primavera per proseguire durante l’intera estate, nel corso della quale si esibiscono in diversi locali della provincia dorica. «Siamo attualmente al lavoro per allargare il nostro bouquet di canzoni da eseguire nelle serate – dice Costantini – ed anche per organizzare le date di prossimi mesi». Con la benedizione del Videobox di Fiorello che ha offerto loro un palcoscenico nazionale sul quale esibirsi: la puntata del 18 gennaio è disponibile su Rai Play.