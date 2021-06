Sostegno alla disoccupazione, arrivano 700mila euro dalla Regione

Priorità ai bandi che favoriscano l'accesso al mercato del lavoro ai disoccupati over 30 e ai giovani laureati under 30 non occupati. È l'obiettivo della delibera di giunta approvata oggi in Regione

Priorità ai bandi che favoriscano l'accesso al mercato del lavoro ai disoccupati over 30 e ai giovani laureati under 30 non occupati. È l'obiettivo della delibera di giunta approvata oggi che assegna oltre 700mila euro del Por Marche-Fse 2014/2020 al sostegno all'occupazione di queste due categorie. «Si tratta di una azione a sostegno dei lavoratori- spiega in una nota l'assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi- che tiene conto sia dell'attuale situazione socio-economica e del mercato del lavoro nazionale e locale, che registra una contrazione nell'offerta di posti di lavoro, sia delle difficoltà palesate dalle imprese nel sostenere il costo del lavoro».

I fondi andranno quindi ad integrare due interventi di sostegno alle politiche attive del lavoro su borse lavoro e borse di ricerca attivi già dal 2019 e riprogrammati lo scorso dicembre, permettendo lo scorrimento di tutte le graduatorie 2021 relative a domande ammesse e non finanziate per mancanza di risorse. Con queste ulteriori risorse verranno dunque finanziate 22 borse ricerca per laureati under30 e 123 borse lavoro per over30. «È costante la nostra attenzione verso l'attuale situazione socio-economica- continua Aguzzi- per raggiungere gli obiettivi generali della strategia regionale di sostegno ai cittadini, alle imprese e ai professionisti colpiti dall'emergenza Covid-19» (agenzia Dire).