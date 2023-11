Violenza economica e discriminazione sul lavoro, se ne parla nella rassegna online

ANCONA – Violenza economica e discriminazione sul lavoro. Il prossimo incontro online della rassegna Cambiamo discorso organizzata dall’associazione Reti culturali prende in esame alcuni degli stereotipi di genere che pervadono la nostra cultura patriarcale e rendono tutt’oggi le donne economicamente dipendenti dagli uomini. L’appuntamento si tiene il 23 novembre, alle ore 17, online come tutti gli incontri della rassegna.

Relatrice è Bianca Maria Orciani, Consigliera di parità della Provincia di Ancona ed esperta di discipline lavoristiche, docente e autrice di studi e saggi sulla dimensione femminile del lavoro. “Gender gap salariale, carriere sospese o frammentate, difficoltà di accesso e di permanenza nel mercato del lavoro, percorsi d’istruzione e formazione, spesso segreganti a causa degli stereotipi di genere che vogliono le donne più adatte a certe professioni piuttosto che ad altre: sono solo alcuni dei fattori che hanno reso e rendono, tutt'oggi, le donne economicamente dipendenti, alimentando quella cultura maschilista in cui il potere economico diventa potere sulla persona - Spiega l’associazione Reti culturali - Una cultura patriarcale che si declina diversamente nelle varie società ed epoche storiche, ma che appare dotata, per dirla con le parole della storica Pescarolo, di un denominatore unico: l'idea che la donna sia portatrice di un’innata inferiorità: una profezia che si auto avvera grazie ad un diritto diseguale ed alla disuguaglianza di genere nella sfera educativa, morale e famigliare”. L’incontro è il 29esimo della rassegna Cambiamo discorso, che Reti culturali organizza per il contrasto agli stereotipi di genere con il patrocinio del Forum delle Donne del Comune di Ancona e il sostegno del Csv, nell'ambito dei progetti di formazione partecipata. Chi effettuerà la pre-iscrizione al seguente link riceverà indicazioni per il collegamento: https://bit.ly/ 49ib43u