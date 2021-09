Settembre dal sapor di vino, "Dalla vigna alla tavola" con Discovery Marche

Il mese di settembre è ricco di appuntamenti nel segno del buon vino, dei prodotti di eccellenza del territorio e della promozione della regione Marche partendo dalla tavola. Denso il calendario di eventi che Discovery Marche - l’associazione nata da Fabrizio Franceschetti, Michele Piccioni e Daniele Zecca in collaborazione con 43 aziende agricole marchigiane - ha messo insieme per esaltare il progetto “Marche, dalla Vigna alla Tavola”, un percorso di valorizzazione del patrimonio vitivinicolo sostenuto dalla Regione Marche con un bando da un milione e mezzo di euro di fondi. Da settembre a novembre saranno 30 gli appuntamenti enogastronomici sottesi dal fil rouge della promozione turistica regionale.

Il debutto, il 31 agosto al ristorante “La Tartana” di Senigallia con un evento gourmet e la presenza delle autorità. Il 10 settembre alle h.20 l’appuntamento è al ristorante “La Risacca” sul lungomare Dante Alighieri, 3 a Senigallia. La cena a tema ruota attorno all’abbinamento “pizza-vino” forse insolito ma non troppo se la pizza è gourmet. Nel corso della serata saranno degustati i vini Verdicchio dei Castelli di Jesi dell’azienda agricola “Mezzanotte”; la Visciola de “La Fonte”; il Rosato Fermo di Montepulciano prodotto da “Vigna della Cava”; l’Onirocep dell’azienda “Pantaleone” (ossia il suo Pecorino). Oltre alla pizza, saranno proposti abbinamenti vini e dolci. (Info e prenotazioni: www.discoverymarche.it/eventi - Fb: DiscoveryMarche - costo della serata 20 euro). «Il bando regionale “Marche: dalla vigna alla tavola” – ha dichiarato il vicepresidente della giunta regionale e assessore all’Agricoltura Mirco Carloni in occasione del lancio del progetto - è stato pensato con l’obiettivo di stimolare la ripartenza delle attività produttive dopo la pandemia e la grande adesione da parte di operatori turistici, albergatori e produttori è stato il segno evidente di una scelta fortemente attesa e che si è calata nel tessuto economico della regione». I prossimi eventi in calendario, martedì 14 settembre all’Hotel Universal di Senigallia per la prima delle tre tappe settembrine di “Cantine in Tour”.