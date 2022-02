Nuova vita per le discoteche: per Carnevale al Mamamia sbarca Nello Taver

Le discoteche hanno riaperto i battenti dall'11 febbraio e con loro i vari eventi previsti, in particolare, per il Carnevale. Dopo tanta criticità per le chiusure Covid e per le restrizioni derivanti dalla pandemia, per il mondo della notte sembrano aprirsi – finalmente – nuovi scenari.

Con queste premesse, la celebre discoteca senigalliese Mamamia ospiterà l’attesissimo evento del 26 febbraio che vedrà protagonista il creator Youtube e Twich Nello Taver. Insieme a lui quattro sale con l’alternanza di dieci dj che si esibiranno tra Afro, Trash, Hip Hop/Reggetton e Indie/Rock. Tutta la notte e con l’attenzione richiesta.

Nello Taver – al secolo Vincenzo Siciliano, nato ad Avellino nel 1998 - ad oggi, è il creator che ha conquistato tutto il web. I suoi contenuti “meme” sono tra i più apprezzati in Italia e all’estero così come le sue pubblicazioni musicali prima sotto forma di freestyle e poi con il suo primo Ep ufficiale dello scorso 8 ottobre dal titolo “Sto salvando il rap…”