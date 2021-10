Babaloo, c’è un acquirente: nuova vita per l’ex tempio della movida

Ad aggiudicarsi l'intero complesso all’asta, per 5 milioni di euro, è stato un gruppo imprenditoriale anconetano che vorrebbe riqualificare l’intera area di Porto Potenza, compreso il porto

Ex Babaloo, c’è un acquirente. Ad aggiudicarsi l'intero complesso all’asta, per 5 milioni di euro, è stato un gruppo imprenditoriale anconetano che vorrebbe riqualificare l’intera area di Porto Potenza, compreso il porto. Secondo i primi rumours, tuttavia, non si tratterebbe di un ritorno della discoteca: il locale dovrebbe essere destinato a ospitare eventi e riqualificare il tratto di costa anche grazie alla valorizzazione del porto stesso. La ristrutturazione aziendale è coordinata dall’avvocato Alberto Feliziani.

Il Babaloo, una delle più famose discoteche marchigiane e non solo, chiuse i battenti nel 2012. Tre anni dopo la società a cui faceva capo, la Cinque Vele, fu divisa in due rami: uno chiamato a occuparsi del porto, l’altro a gestire l’area (edificabile) in cui ricadeva il parcheggio del locale. Con il fallimento della società nel 2018, iniziò una complessa vicenda legale.