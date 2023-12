Arrivano le telecamere contro i furbetti del disco orario

Non è previsto alcun aumento delle tariffe della sosta a pagamento. La determinazione degli importi resta prerogativa dell’amministrazione comunale anche con la nuova gestione, affidata tramite appalto alla Municipia Spa. Attualmente si pagano 80 centesimi per la prima ora e 1,20 euro per le ore successive. Restano confermate anche le tariffe agevolate per la mezza giornata (3 euro) e per la giornata intera (6 euro). Tariffe che come ogni anno si riducono nel periodo natalizio (fino al 5 gennaio 2024) con il dimezzamento della tariffa per la prima ora (40 centesimi anziché 80) e la riduzione a 2,5 euro per la mezza giornata e a 5 euro per la giornata intera.

Oltre a gestire la sosta negli stalli blu, la società Municipia sta già procedendo alla digitalizzazione dei permessi e degli abbonamenti, all’implementazione dei servizi on line, all’installazione di sensori a tempo negli stalli a disco orario, permettendo al Comune di svilupparsi come Smart City per la mobilità.

I sensori, in particolare, permetteranno di controllare da remoto le auto che si fermano più a lungo rispetto al tempo concesso, favorendo il ricambio. Si partirà da 24 stalli in piazza Garibaldi, per poi estendere il posizionamento dei sensori ad altre zone, a cominciare dagli stalli per il carico e scarico a Castelferretti. Sarà inoltre ristrutturato tutto l’impianto di videosorveglianza, con 55 nuovi occhi elettronici ad alta definizione, rete wireless ad alte prestazioni, la realizzazione di una nuova centrale operativa a servizio della polizia locale. Per 10 anni la manutenzione e le licenze dei prodotti forniti da Municipia saranno a carico della stessa società, che alla fine del periodo cederà tutto gratuitamente al Comune di Falconara.

L’impianto di videosorveglianza con le nuove telecamere ad alte prestazioni si aggiunge e integra quello appena consegnato con 13 varchi OCR e otto nuove telecamere, gestito dalla polizia locale di Falconara: il sistema dei varchi sarà connesso a un monitoraggio in tempo reale a livello nazionale di tutti i flussi in entrata e in uscita dal territorio comunale.

Il Comune di Falconara ha appena ordinato, inoltre, altre nove telecamere che andranno a presidiare le zone dei sottopassaggi a mare e alcune aree urbane. Quanto all’aggio trattenuto da Municipia, questo si finanzia con gli incassi e per gli incassi superiori a 580mila euro scende da 41 a 12 per cento, a fronte di un servizio della società completamente diverso ed enormemente più ampio rispetto alla vecchia gestione della sosta.

«Con l’arrivo delle nuove telecamere fornite da Municipia la città sarà ancora più sicura – dice il sindaco Stefania Signorini – perché questi nuovi strumenti ad alta definizione rafforzeranno e agevoleranno il lavoro quotidiano sul territorio degli agenti di polizia locale, specie nelle zone più critiche. La sicurezza è sempre stata una priorità e questo progetto va nella direzione di garantire un presidio più efficace. Anche le telecamere che abbiamo già ordinato per coprire il litorale saranno un aiuto prezioso, specie nella stagione invernale, quando la spiaggia è meno frequentata. Rappresenteranno un deterrente e uno strumento per contrastare eventuali illeciti».