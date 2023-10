Disco orario, cambia l'obbligo di esposizione per la sosta in piazza

FALCONARA - Si ampliano le fasce orarie della sosta regolamentata in piazza Garibaldi, per uniformarle alla regolamentazione della sosta a pagamento. D’ora in avanti il disco orario dovrà essere esposto dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 20, anziché dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. La nuova regolamentazione è valida su entrambi i lati della strada, lungo tutto il perimetro della piazza. Resta confermata la durata del disco orario, che è di un’ora. La modifica è stata decisa su richiesta dei negozianti che si affacciano su piazza Garibaldi, in modo da incentivare il ricambio delle auto in sosta, così da dare la possibilità di parcheggiare a un maggior numero di potenziali clienti. Le modifiche sono già in vigore, grazie all’installazione della nuova segnaletica avvenuta nella giornata di ieri, martedì 17 ottobre.