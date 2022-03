«Cosa vorresti per la tua città?»: sul sito del Comune c'è il sondaggio "anti disagio"

OSIMO - Un sondaggio dedicato ai giovani contro il disagio. Oggi sono state pubblicate sul sito del Comune una serie di domande con l'obiettivo di coinvolgere i giovani nelle scelte di interesse pubblico. Le domande sono del tipo: «Nel luogo che frequenti con i tuoi amici, cosa non dovrebbe mancare?», «Quale gruppo frequenti abitualmente?» o ancora «Che cosa manca nella tua città per i giovani?», «Quali proposte concrete hai per costruire una città migliore e più sostenibile?». Il sondaggio sarà attivo per tre settimane ma si può scegliere solamente una delle risposte in elenco per ogni quesito.

Il sindaco Simone Pugnaloni ha ricordato dell'iniziativa anche sui social: «Nell’incontro in Municipio del 12 marzo scorso con dirigenti scolastici e rappresentanti del mondo dell’associazionismo e delle parrocchie, si è affrontato il delicato tema delle devianze giovanili e come contrastarle, visti i disagi segnalati negli ultimi tempi soprattutto in centro storico». E ancora: «L’invito è di informare quanto più possibile i vostri figli, nipoti e amici e far partecipare i nostri giovani al sondaggio per fornire un quadro chiaro della loro quotidianità e delle loro necessità. Auspico risposte serie e appropriate, in una presa di responsabilità da parte di tutti. Solo dopo l’amministrazione comunale riconvocherà le parti in causa per trovare idee e soluzioni».