Direttivo del Parco del Conero: l'architetto Circelli rappresenta Ancona

È di questi giorni la nomina dell’architettogià dirigente presso il Comune di Ancona, da parte della Regione Marche su indicazione del sindaco Valeria Mancinelli quale membro rappresentante politico del Comune di Ancona nel direttivo del Parco naturale del Conero.

La figura di Circelli avrà, tra gli altri, l’obiettivo di contribuire affinché si giunga ad una semplificazione delle procedure e far si, che quest’ultime siano meno complicate e più rapide. «Inutile dire - si legge nella nota - quanto possa essere necessario un simile intervento, in un momento in cui la promozione della cultura, del rispetto dell’ambiente e la valorizzazione di una ricchezza naturale, come il Parco del Cònero, risultino essere strategici al fine di incrementare il turismo e riattivare l’economia, tanto utili alla ripresa del lavoro ed allo sviluppo del territorio».