Dimissioni dal lavoro, fenomeno in aumento nelle Marche

CAMERANO - Dopo la scadenza dei contratti di lavoro, le dimissioni volontarie sono la seconda causa di cessazione del rapporto di lavoro. Se ne parlerà mercoledì 17 maggio presso la sala convegni di Villa Gens Camuria a Camerano (An) grazie all’evento ‘Fuga dal lavoro: il fenomeno delle grandi dimissioni’ organizzato dal Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ancona in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi delle Marche.

A partire dalle ore 15 psicologi, consulenti del lavoro e sindacati CIGL, CISL e UIL scatteranno insieme la fotografia della società in età lavorativa sempre più desiderosa di trovare il giusto compromesso fra carriera e vita privata. In Italia, secondo ‘Il Sole 24 Ore’, sono oltre 1,6 milioni le dimissioni registrate nei primi nove mesi del 2022, il 22% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

“L’incontro sulla ‘great resignation’, ovvero le dimissioni di massa dal lavoro, conferma la natura poliedrica del nostro ordine – commenta la Presidente dell’Ordine degli psicologi marchigiani Katia Marilungo, che precisa – non si tratta del primo evento in collaborazione con l’Ordine dei consulenti del lavoro, ma per la prima volta al nostro tavolo siedono anche i sindacati, indice che stiamo lavorano attivamente nella giusta direzione, con uno sguardo a 360 gradi, capace di calamitare davvero l’interesse della cittadinanza”.

Alle 17 è prevista la tavola rotonda con i segretari regionali dei sindacati CGIL, CISL e UIL rispettivamente con Rossella Marinucci, Cristina Ilari e Renzo Perticaroli. Per i consulenti del lavoro interverrà la Dottoressa Chiara Carletti con ‘Dimissioni di massa: il punto di vista del datore di lavoro’ mentre per gli psicologi Alessandro Suardi, psicologo e psicoterapeuta, farà il punto su stress da lavoro, burnout e new skills. Il Presidente Roberto Di Iulio porterà i saluti dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ancona, che riconoscerà 3 crediti formativi per tutti i professionisti regolarmente iscritti all’ordine. Stampa e cittadinanza sono invitate a partecipare.