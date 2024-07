Nuove assunzioni per l'Ast Ancona: in arrivo 10 medici

ANCONA - In arrivo 10 nuovi medici, la Direzione Strategica Aziendale della AST Ancona prosegue il percorso già iniziato di potenziamento dei servizi ospedalieri e territoriali. Nei prossimi giorni, infatti, entreranno in servizio sei medici di Anestesia e Rianimazione, un medico di Nefrologia e tre Neuropsichiatri. Dopo le assunzioni annunciate nei giorni scorsi, nell’albo pretorio aziendale sono stati pubblicati gli atti relativi alle nuove nomine, tra queste il medico nefrologo a seguito di utilizzo graduatoria di concorso pubblico. È stata approvata, inoltre, la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di 6 unità di dirigente medico nella disciplina di Anestesia e Rianimazione che saranno impiegati anche nei servizi di emergenza territoriale (118). Infine, sono 3 i dirigenti medici della disciplina di Neuropsichiatria Infantile che prenderanno servizio a seguito del concorso pubblico per titoli ed esami a tempo indeterminato in AST Ancona.

La volontà della Direzione Strategica Aziendale è quella di potenziare il più possibile gli organici dei servizi sia ospedalieri sia del territorio per migliorare qualità e quantità dei servizi erogati nell’ottica della riduzione delle liste di attesa. «Stiamo compiendo investimenti senza precedenti nella sanità marchigiana - dichiara il vice presidente della Giunta e assessore della Regione Marche con delega alla Sanità, Filippo Saltamartini - per dare avvio ad una nuova fase e migliorare la qualità dei servizi sanitari erogati ai cittadini. Con questo piano di assunzioni puntiamo a superare la cronica carenza di personale e a dare una boccata d'ossigeno al Sistema Sanitario Regionale dopo anni di tagli alla spesa sanitaria operati dai governi di centrosinistra».