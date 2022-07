Semaforo verde dalla commissione: il Diana omologato per circa duemila spettatori

OSIMO- Lo stadio Diana ha superato l'esame della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

E’ arrivata così l’omologazione per 2mila spettatori, di cui 1.250 locali e 750 nel settore ospiti in vista del prossimo campionato di Eccellenza a cui prenderà parte la formazione giallorossa di mister Roberto Mobili. Poteva essere anche più generosa, 2.500, forse 3mila, ma per rispettare il piano di sicurezza e considerando la presenza di un'unica tribuna laterale con due piccole semi-curve, la commissione ha imposto sedute numerate molto spaziose una dall'altra.

I posti numerati sembrano più che sufficienti per la media spettatori dell'Osimana e per le tifoserie ospiti di categorie dilettantistiche. Oltretutto lo stadio, con piccoli ritocchi ad ingresso e videosorveglienza, potrebbe con questa capienza ospitare anche gare di serie C. I lavori nei mesi scorsi, interrotti per Covid e altro, hanno riguardano le nuove sedute (506 poltroncine numerate al posto delle precedenti 480 non ignifughe), le recinzioni, i bagni, le vie d'uscita e la cartellonistica per il piano sicurezza, oltre alla tinteggiatura di tutto l'impianto.