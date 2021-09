Cultura e medicina, inaugurata la Biblioteca Dermatologica intitolata al Prof. Bossi

Si è tenuta questa mattina, alle ore 11:30, presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, la cerimonia di inaugurazione e dedica al Prof. Guido Bossi della Biblioteca didattica della Clinica di Dermatologia. Si tratta di un ulteriore riconoscimento al Professore Guido Bossi, dopo la intitolazione dell’AulaMagna della Facoltà di Ingegneria, voluto fortemente dai suoi allievi e dalla Professoressa Annamaria Offidani, Direttore della Clinica di Dermatologia.

Al Prof. Guido Bossi si deve l’introduzione della Dermatologia nell’Ateneo Dorico nell’Anno Accademico 1974/75. Chiamato dalla neonata Facoltà di Medicina e Chirurgia di Ancona, gli viene affidato l’Insegnamento di Dermatologia e Venereologia. Sin dal suo arrivo, la figura del Prof. Bossi emerge decisamente per le sue doti umane, professionali e accademiche non comuni. Guido Bossi, dermatologo della prestigiosa Scuola Torinese, giunge all’Università Cattolica Agostino Gemelli al seguito del Prof. Ferdinando Ormea. La sua straordinaria propensione alla ricerca e le innate capacità didattiche lo avviano immediatamente alla Carriera Universitaria che lo vedrà prima all’Università di Chieti e successivamente ad Ancona come Professore di Dermatologia e Venereologia.

Nel 1979 assume la direzione del Reparto di Clinica Dermatologica e nel 1982 istituisce la Scuola di Specializzazione in Dermatologia. Nell’Ateneo Anconetano intraprenderà un percorso accademico di assoluta rilevanza ricoprendo, nell’arco di un decennio, il ruolo di Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia e poi di Rettore dell’Università di Ancona negli anni 1991- 1997. Presenti il Prof. Gianluca Gregori, Rettore dell’Università Politecnica delle Marche e del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Hanno partecipato con contributi il Rettore Emerito Prof. Marco Pacetti, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Ancona, Dottor Michele Caporossi e la Prof.ssa Annamaria Offidani e il Monsignor Angelo Spina.