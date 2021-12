Ancona-Pescara, al Del Conero torna il derby dell’Adriatico

Tornerà domani, 22 dicembre, al Del Conero il derby dell’Adriatico tra Ancona e Pescara. Una gara sentitissima da entrambe le parti che rievoca grandi ricordi del passato. Attualmente dorici e pescaresi condividono il quarto posto in classifica con trentuno punti ciascuno ed entrambi vogliono proseguire la striscia di vittorie (3) da cui sono reduci. All’andata terminò 2-1 in favore del Delfino con la rete anconetana che fu messa a segno da Faggioli. Calcio d’inizio alle ore 18 con i biglietti che saranno acquistabili dai tifosi di casa attraverso il circuito Diyticket fino alle 17.59 di domani.

In occasione della partita Ancona Matelica - Pescara allo stadio Del Conero, prevista per domani, sono state disposte delle modifiche alla viabilità in vigore dalle ore 16,30. Per i tifosi locali l'accesso allo stadio Del Conero è dal cimitero delle Tavernelle proseguendo per strada provinciale Cameranense. L'accesso da via Filonzi sarà chiuso per il passaggio dei tifosi ospiti. Per i tifosi locali che provengono da Sud, l'accesso sarà interrotto all'altezza dell'arco degli Angeli. Per raggiungere lo stadio sarà possibile transitare per Varano e raggiungere la strada provinciale Cameranense. Non sarà consentito il parcheggio nei pressi del forno Stacchiotti in zona passo Varano. Il sottopasso della stazione sarà presidiato e interdetto e l'accesso sarà consentito solo ai possessori di regolare biglietto del treno.