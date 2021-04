Il cibo a domicilio by Deliveroo arriva nelle case del capoluogo: attivo il servizio ad Ancona

Continua a crescere il numero di città italiane in cui Deliveroo è presente. Questo mese la piattaforma leader dell'online food delivery estende il proprio servizio a 9 nuove città della Penisola, raggiungendo la cifra complessiva di 273 città nelle quali è possibile ordinare cibo attraverso la App. Da questo mese il servizio di Deliveroo sarà attivo anche ad Ancona ma anche a Lagundo, in Alto Adige; Alpignano, Collegno e Rivoli nell'hinterland torinese; Acilia, Dragona e Monterotondo in provincia di Roma; e Pordenone, in Friuli Venezia-Giulia.

«Stiamo lavorando per raggiungere quota 300 città che ci aspettiamo di coprire entro la fine del 2021» ha commentato Matteo Sarzana, General Manager di Deliveroo Italia. «Siamo orgogliosi di essere accompagnati in questo percorso non solo dai migliori ristoranti delle città in cui siamo presenti, ma anche da alcuni tra i più importanti brand della grande distribuzione italiana come Carrefour Italia, Conad e Fresco Market». Da questo mese infatti sono più di 200 gli store per la spesa a domicilio in 30 città. È già on-air inoltre il nuovo spot pubblicitario, «Deliveroo. Tutto per il gusto».