Associazioni, delegazione polacca in visita dai bimbi cardiopatici

A poco più di un anno dalla sua nascita in Italia, una delegazione della Osp Grs Stra?acy Wspólnie Przeciw Bia?aczce (letteralmente vigili del fuoco contro la leucemia), associazione che raggruppa i vari gruppi di vigili del fuoco volontari presenti su tutto il territorio polacco, si è recata presso la Sod di Cardiochirurgia e Cardiologia pediatrica e congenita dell’azienda Ospedali Riuniti di Ancona diretta dal dottor Pozzi.

«Li si sono incontrati con alcuni membri dell'equipe - si legge nella nota - il dottor Luigi Arcieri, il dottor Gaetano Santoro, l’infermiera Maria Cristina Luzzi insieme con la dottoressa Annalisa Canarazzo e il “dottor Pupozzi” alias Walter Caccioppola dell'Associazione “Un battito di ali”, per donare uno zaino da soccorso, utile al personale sanitario per gli spostamenti dei pazienti, riempito per l'occasione di giocattoli per i bambini lì ricoverati. Per l’occasione è giunto dalla Polonia il Presidente Nazionale Pawel Gebalski, ed una nutrita rappresentanza, presente anche la Responsabile per l’Italia Katarzyna Przygrodzka, che vive ed opera in Ancona, e l’Ambasciatore della Associazione per l’Italia Marco Ossidi. È proprio il mandato di questa associazione, oltre che ad operare in Polonia nei tipici ambiti del soccorso, promuovere la solidarietà, sostenendo anche progetti quali la donazione di sangue e di midollo osseo. Questo è stato il terzo appuntamento presso l’ospedale, dopo un primo incontro conoscitivo dello scorso luglio i contatti si sono via via intensificati, con una condivisione di obiettivi, ognuno nei propri ambiti, che sicuramente non potrà che rafforzare questo legame».

Presenti alla donazione anche l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo sezione di Ancona con la quale è in essere un rapporto di cooperazione internazionale. Nell’occasione «il sindaco di Grebocice ha inviato dei souvenir della propria città da donare al personale dell'unità operativa. La presidente Valentina Felici e tutta l’associazione ringraziano tutti i componenti della delegazione per la graditissima visita e i doni che saranno molto utili al personale medico- infermieristico che si prende cura dei piccoli e grandi ricoverati in Cardiochirurgia Pediatrica e Congenita di Ancona».