Del Conero, pronte le nuove postazioni stampa in tribuna

ANCONA- Pronte allo stadio Del Conero, in tribuna coperta, le nuove postazioni riservate alla stampa dopo il ciclo di lavori previsto che si è concluso positivamente dopo appena dieci giorni. Faranno il loro “esordio” nel corso della sfida di campionato Ancona-Viterbese in programma sabato 12 marzo alle 14.30.

Saranno utilizzate da giornalisti, operatori e tecnici di carta stampata, giornali online, radio e televisioni per un servizio che potrà così beneficiare di un rinnovamento necessario. Le poltrone, più confortevoli rispetto alle precedenti, sono di colore rosso e dotate di tutti gli allacci per la corrente. La linea wi-fi, invece, era già stata ripristinata in estate dopo il ritorno del Cavaliere armato tra i professionisti con l’avvento della proprietà Canil.