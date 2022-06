Ancona, perfezionata l’iscrizione. E il Del Conero si prepara a cambiare look

ANCONA- Un giovedì importante in casa Ancona. Per prima cosa la società ha provveduto a depositare presso la sede della Lega Pro di Firenze i documenti relativi all’iscrizione per il prossimo campionato di Lega Pro 2022-2023. Ad ufficializzare il tutto una nota emessa dallo stesso club:“La società comunica che nella giornata odierna è stata regolarmente depositata, presso gli uffici della Lega Pro di Firenze, l’intera documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di Serie C 2022/23: versamento quota associativa, modello domanda di ammissione e fidejussione. Inoltre, sono stati depositati i documenti relativi ai criteri infrastrutturali, sportivi e organizzativi presso la Figc-Covisoc”.

Altro aspetto importante riguarda gli imminenti lavori al Del Conero che interesseranno la rimozione e sostituzione dei seggiolini per i settori di curva nord, curva sud e tribuna Vip. Nello specifico si parla di 3.000 sedute ciascuno per le due curve (nord e sud, quest'ultima destinata ai tifosi ospiti) e un numero ancora da definire di poltroncine per i Vip. Il valore dell’intero intervento è di 230mila euro e sarà eseguito dal Comune mediante l’accensione di un apposito mutuo. L’ufficialità dell’intervento è stata resa nota dalla pubblicazione (oggi, 16 giugno) nell’Albo Pretorio della delibera n.250 già approvata. I restanti 70mila euro, già inseriti nei 300mila euro a bilancio per il Programma Biennale, saranno destinati a lavori di manutenzione straordinaria edile e impiantistica de eseguire sempre al Del Conero.

L’intervento conferma l’attenzione dell’amministrazione comunale al tema dell’impiantistica sportiva. A questo proposito, nei giorni scorsi, sono spartiti anche i lavori di manutenzione di 23 campetti comunali. Lavori annunciati anche dal sindaco Valeria Mancinelli attraverso la propria pagina ufficiale: «I numerosissimi campetti presenti nel nostro territorio comunale hanno un importante ruolo di aggregazione e anche di controllo e di coesione sociale, che sarà tanto maggiore quanto più i cittadini potranno identificarsi in questi luoghi grazie a condizioni ottimali di fruizione e, quindi, di sicurezza a tutti i livelli. Crediamo molto nella cura di questi luoghi che non sono dettagli, ma centri importantissimi di socialità».