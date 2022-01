Dehors invernali, la gioia di Zannini: «Un primo passo per l’intera categoria»

Il 31 gennaio in Consiglio sarà portata la delibera che consentirà a bar e ristoranti del centro storico (tranne alcune eccezioni) di usufruire anche in inverno dei “dehors”. Un passo importante verso un’intera categoria che nel valzer normativo è stata spesso penalizzata. Michele Angelo Zannini, titolare del Caffè Giuliani e rappresentante sindacale insieme ad altri, esulta per la conquista dal momento che lui stesso può definirsi uno dei principali fautori della richiesta originario all’amministrazione comunale:

«Un plauso a questa apertura da parte del Comune che certifica una battaglia portata avanti anche grazie alle associazioni di categoria. Lo dico sia da esercente che da vicepresidente Fipe-Confcommercio. Si tratta di un primo tassello per far sì che anche l’outdoor possa avere un successo superiore. L’auspicio è che i benefici possano esserci tanto in estate quanto in inverno dove, per forza di cose visto l’andamento pandemico, la gente preferisce stare all’esterno e non è un discorso legato ai Green pass. Speriamo che, dopo tanti duri colpi, questa conquista possa rappresentare una svolta importante».