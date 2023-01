Dehors, chiarimenti del Comune sulle paratie. Vincoli Soprintendenza: la fontana del Calamo è (per ora) un caso a parte

ANCONA - Con una delibera approvata a fine 2022 la giunta Comunale ha stabilito il nuovo regolamento per i dehors, che ora dovrà essere sottoposto al vaglio del Consiglio. Gli aspetti significativi rispetto al regolamento precedente riguardano soprattutto l'installazione delle paratie dei dehors. «Alcune associazioni di categoria e operatori commerciali – ha spiegato l'assessore al Commercio e vicesindaco Pierpaolo Sediari - ci avevano chiesto di prorogare l'utilizzo delle paratie (uso facoltativo n.d.r.), soprattutto lungo corso Garibaldi, oltre il mese di marzo, per garantire una maggiore operatività. Questa richiesta è stata accolta e inserita nel regolamento: se prima l'utilizzo delle paratie era previsto dal terzo lunedì di ottobre fino al terzo lunedì di marzo, ora la possibilità si prolunga fino al terzo lunedì di maggio, periodo in cui dovrebbero esserci migliori condizioni meteo, garantendo quindi massima operatività per gli esercizi commerciali con dehors». «Le modifiche introdotte – ha sottolineato il sindaco Valeria Mancinelli – sono state oggetto di confronto con le categorie economiche e proprio questo confronto ha portato alle soluzioni adottate».

La fontana del Calamo (o 13 Cannelle)

Per quanto riguarda il vincolo nella zona anteriore alla fontana delle 13 Cannelle (fino alla chiesa di San Biagio), «la modifica delle regole – ha ribadito la prima cittadina – non è in capo al Comune. L'interlocutore in questo caso è infatti la Soprintendenza poiché si tratta di un'area in cui insiste un monumento sottoposto a un vincolo ministeriale risalente al 2012. Tuttavia, in virtù di una proroga inserita nella Legge Finanziaria, i dehors potranno rimanere in questo tipo di zona fino al mese di giugno 2023». «Utlizzeremo questo tempo – ha aggiunto Sediari – per proseguire l'interlocuzione con la Soprintendenza sulla modulazione del vincolo, che, ricordiamo, negli anni passati era interpretato in maniera ancora più stringente».