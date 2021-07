Poggi all’armonica e il Fuorilegge nel calice: la serata di Angeli di Varano accende la magia

Prime note previste per le 21.30 ma si può arrivare sul posto alle 18.30 per una visita della cantina oppure direttamente alle 19.30 per l’aperitivo al tramonto, da gustare insieme a prodotti tipici delle aziende locali al fresco in una radura del bosco

Sarà pure “Fuorilegge” ma la tutte le carte in regola per diventare la sorpresa della serata. Parliamo di vini bianchi all’ombra del promontorio patria del Rosso Conero doc e proprio il Fuorilegge sarà protagonista dei calici della degustazione che si terrà domani, venerdì 30 luglio, all’azienda agricola Angeli di Varano, nell’omonima frazione anconetana. Sono i preparativi per poi avviarsi in quel “Viaggio nel blues” in compagnia di Fabrizio Poggi, vera leggenda dell’armonica, accompagnato da un grandissimo della chitarra come Enrico Polverari. Un viaggio fatto di note e calici in mano. Prime note previste per le 21.30 ma si può arrivare sul posto alle 18.30 per una visita della cantina oppure direttamente alle 19.30 per l’aperitivo al tramonto, da gustare insieme a prodotti tipici delle aziende locali al fresco in una radura del bosco.

Qui è tornato anni fa Matteo Chiucconi, 43enne anconetano, con un bagaglio di esperienza da enologo tra Toscana, California e Austrialia, e il sogno di diventare la terza generazione della sua famiglia ad amare e coltivare questa terra. E così i visitatori di domani potranno degustare il Fuorilegge, ottenuto con uve Verdicchio e Sauvignon, il PinKonero, rosato ottenuto da Montepulciano in purezza e il classico intramontabile Rosso Conero doc oltre a, grande e dolce finale, i cioccolatini con la grappa riserva, ottenuto sempre da vinacce di Conero Riserva affinate in barrique di rovere. Il tutto benedetto, come si diceva, dalla suggestiva armonica di Poggi. Per informazioni basta chiamare il 371.4172153.